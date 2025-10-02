Infortunio Cabal | esami al J Medical per il colombiano dopo lo stop muscolare di Villarreal Juve Le sue condizioni – VIDEO

Infortunio Cabal: esami al J Medical per il terzino colombiano dopo il problema muscolare avvenuto in Villarreal Juve. Le sue condizioni – VIDEO. Dalla gioia incontenibile alle lacrime di disperazione. La favola di Juan Cabal si è trasformata in un incubo. A pochi giorni dal gol da eroe contro l’Atalanta, il terzino colombiano della Juventus ha subito un nuovo, grave infortunio muscolare nella sfida di Champions League contro il Villarreal. Questa mattina è arrivato al J Medical per gli esami: c’è grande ansia per le sue condizioni. Juan #Cabal è arrivato al J Medical per sottoporsi ad esami dopo l’infortunio muscolare patito in #VillarrealJuve??? pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

