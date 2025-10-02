Infortunio Cabal | c’è lesione per il difensore colombiano! L’esito degli esami le condizioni ufficiali e i tempi di recupero dopo lo stop di Villarreal Juve Il comunicato

Infortunio Cabal: c’è lesione per il difensore colombiano! Il comunicato ufficiale con l’esito degli esami dopo lo stop rimediato in Villarreal Juve. La favola si è trasformata in un incubo. Gli esami a cui si è sottoposto questa mattina Juan Cabal hanno confermato la serietà dell’infortunio: per il terzino della Juventus si tratta di una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Un verdetto durissimo, che lo costringerà a un nuovo stop. La diagnosi: lesione di medio grado, stop di almeno un mese. Il comunicato, diramato al termine degli accertamenti svolti al JMedical, parla chiaro ma i tempi precisi verranno definiti solo tra due settimane, quando il giocatore sarà sottoposto a nuovi controlli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Cabal: c’è lesione per il difensore colombiano! L’esito degli esami, le condizioni ufficiali e i tempi di recupero dopo lo stop di Villarreal Juve. Il comunicato

Infortunio Cabal: stesso percorso di riabilitazione di Bremer, ma tempistiche differenti! Il colombiano potrebbe tardare di un mese e mezzo il suo rientro in campo: l’indiscrezione

Infortunio Cabal, a che punto è il recupero del difensore colombiano? Tutti le novità sul calciatore di proprietà della Juventus

Infortunio Cabal, finalmente arrivano buone notizie sull’esterno colombiano: il grave stop è ormai alle spalle! Il sudamericano è pronto a fare questo: la notizia

Juventus, infortunio Cabal: è arrivato il primo verdetto, i tempi di recupero - Brutte notizie in casa Juventus dopo il pareggio contro il Villareal nella 2^ giornata di Champions League. fantamaster.it scrive

