Infortunati Juve, il punto dalla Continassa: si teme uno stiramento per il colombiano, i due big bianconeri invece puntano al rientro col Milan. Una buona notizia, una cattiva e una certezza. Il giorno dopo il pareggio di Champions League contro il Villarreal, in casa Juventus si fa la conta degli infortunati in vista del big match di domenica contro il Milan. Come riportato da Tuttosport, se da un lato si tira un sospiro di sollievo per i recuperi di Bremer e Thuram, dall’altro c’è grande ansia per le condizioni di Juan Cabal. Infortunati Juve: il bollettino medico. La favola dell’eroe di Juve-Atalanta si è interrotta bruscamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve: da Thuram e Bremer a Cabal, il punto dall’infermeria bianconera in vista del big match contro il Milan