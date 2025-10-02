Infortunati Juve | da Thuram e Bremer a Cabal il punto dall’infermeria bianconera in vista del big match contro il Milan

Infortunati Juve, il punto dalla Continassa: si teme uno stiramento per il colombiano, i due big bianconeri invece puntano al rientro col Milan. Una buona notizia, una cattiva e una certezza. Il giorno dopo il pareggio di Champions League contro il  Villarreal, in casa  Juventus  si fa la conta degli infortunati in vista del big match di domenica contro il  Milan. Come riportato da  Tuttosport, se da un lato si tira un sospiro di sollievo per i recuperi di  Bremer  e  Thuram, dall’altro c’è grande ansia per le condizioni di  Juan Cabal. Infortunati Juve: il bollettino medico. La favola dell’eroe di  Juve-Atalanta  si è interrotta bruscamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

