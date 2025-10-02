Influenza vaccini a partire dall?8 ottobre In Puglia un milione di dosi

La Puglia ha acquistato un milione di vaccini per arginare il diffondersi dell?influenza. Gli esperti stimano che, tra l?autunno e l?inverno, si registreranno 16 milioni di casi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Bassetti: "Basta speculazioni sui vaccini, la prossima influenza sarà molto dura"

Influenza, Bassetti: “Da dati record Australia sarà tosta, e qui parliamo male di vaccini”

