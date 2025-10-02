Influenza o Covid? Tutti i sintomi per riconoscerli e come curarsi

Occhi puntati sui virus di stagione, un appuntamento purtroppo irrinunciabile che si presenta tassativamente ogni anno e con la consueta puntualità. Il cambio di stagione e gli sbalzi di temperatura hanno permesso ai virus di circolare con più facilità, favorendo un aumento degli stati febbrili, in coppia con tosse, mal di gola e raffreddore. Una condizione in crescita costante e che ha visto anche il ritorno del Covid, una presenza che non ha stagionalità ma che segna una forte risalita dei sintomi e del contagio. Comprendere la differenza tra quest'ultimo, l'influenza di stagione o un raffreddore classico è l'imperativo di questo autunno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Influenza o Covid? Tutti i sintomi per riconoscerli e come curarsi

In questa notizia si parla di: influenza - covid

Stash positivo al covid, concerti rinviati: “Non è una semplice influenza, ricordo la paura di morire”

Stash dei The Kolors lotta contro il Covid: ‘Non è come l’influenza’, medici in allerta per le nuove varianti

Boom di influenza in Australia, sarà pesante anche in Italia. Pregliasco: "In arrivo un mix di virus, vaccinarsi anche per il Covid"

Al via la campagna vaccinale ANTINFLUENZALE Proteggi la tua salute e quella dei tuoi cari con un piccolo gesto. Vaccinati per te. Vaccinati per gli altri. In Veneto, dal 1 Ottobre 2025 è possibile proteggersi contro Influenza e Covid-19. A CHI RIVOLGERSI P - facebook.com Vai su Facebook

Raffreddore, influenza o Covid: i sintomi per capire di cosa si tratta - X Vai su X

Influenza o Covid? Tutti i sintomi per riconoscerli e come curarsi - Sbalzi termici e virus respiratori nell'aria, questo il quadro che caratterizza l'inizio dell'autunno e che incide sulla salute personale. Riporta msn.com

Covid, nuova impennata? Quali sono i sintomi e quanto durano: l'effetto della variante Stratus (e le differenze con l'influenza) - Con la coda dell'estate, il ritorno a scuola a e al lavoro il Covid sta mostrando i primi segnali di ripresa. msn.com scrive