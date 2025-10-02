Influenza il freddo improvviso innesca aumento infezioni | è l’elemento trigger Occhio agli sbalzi termici | quali virus dominano

Ilgiorno.it | 2 ott 2025

Milano, 2 ottobre 2025 –  In Lombardia è partita la campagna vaccinale 20252026 contro l’influenza. La s tagione dei virus respiratori è ormai iniziata e il freddo è una sorta di innesco per i malanni del periodo autunnale e – soprattutto –  invernale. In questi giorni, tra l’altro, è attesa la prima ondata di freddo dalla Russia  che porterà (e in parte sta già portando) a un  crollo delle temperature. Il freddo, evidenzia all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, è "l'elemento trigger", l'innesco "del peggioramento del numero di casi". Il freddo: l’elemento “trigger” dei virus stagionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

