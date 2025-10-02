Influenza e virus ‘cugini’ Pregliasco | Con il freddo aumentano i casi possibili 400mila colpiti in una settimana

(Adnkronos) – Arriva la prima ondata di freddo dalla Russia e l'Italia si prepara al crollo delle temperature. Ma se la colonnina del mercurio registrerà già in queste ore una discesa, sarà la curva dei casi di virus respiratori a salire, in direzione ostinata e contraria. E un numero crescente di italiani sperimenterà i primi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Influenza e virus 'cugini', Pregliasco: "Con il freddo aumentano i casi, possibili 400mila colpiti in una settimana" - (Adnkronos) – Arriva la prima ondata di freddo dalla Russia e l'Italia si prepara al crollo delle temperature.

Influenza, isolati primi virus. Pregliasco: "Attesi 16 milioni di casi" - "Ogni inverno l'influenza e le infezioni respiratorie sono un appuntamento imprescindibile, quasi come le tasse.

