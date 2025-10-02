Influenza 2025-26 nei bambini | allerta virus respiratori Cose importanti da sapere

La fine della stagione estiva è per i genitori un momento estremamente delicato. Non solo per il ritorno a scuola e la ripresa degli impegni quotidiani, ma anche per le preoccupazioni legate ai primi colpi di tosse, al naso che cola e agli altri sintomi tipici dell’influenza. È quindi importante, dati alla mano, capire quali sono i principali rischi della stagione influenzale 2025-2026 nei bambini. Nella Circolare con le raccomandazioni per la stagione 2025-2026 del Ministero della Salute viene infatti registrato come durante l’ultima stagione influenzale, in Europa la circolazione dei virus influenzali è stata maggiore a dicembre e gennaio. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Influenza 2025-26 nei bambini: allerta virus respiratori. Cose importanti da sapere

