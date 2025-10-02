Inferno sull' Aurelia schianto tra bus e furgone | 3 morti 5 feriti

Tragico incidente sull 'Aurelia tra un bus di turisti stranieri e un furgone: il bilancio è di tre morti e cinque feriti. È successo intorno alle 9 di oggi, giovedì 2 ottobre, sulla statale in direzione nord, all'altezza di Grosseto. Dei feriti due sono stati portati all'ospedale di Siena, due a quello di Grosseto e uno a Careggi a Firenze. Sul posto sono intervenuti due elisoccorso. Mentre la statale è rimasta bloccata in direzione nord per diverso tempo. Tra le persone rimaste ferite, ci sarebbero anche due bambini, stando a quanto si apprende dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai sanitari, alla polizia stradale, ai carabinieri e al personale di Anas. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Inferno sull'Aurelia, schianto tra bus e furgone: 3 morti, 5 feriti

In questa notizia si parla di: inferno - sull

Ancora una mattinata d’inferno sull’A1: tir si schianta in galleria, code e disagi verso Roma

“A fine agosto sarà l’inferno”. Allarme caldo, nuova ondata dall’Africa sull’Italia

"Camminare sull’inferno, guardando i fiori": il Maestro Allevi infiamma il pubblico di Castellabate, tra musica e testimonianze di vita

“Un inferno a bordo”. Scoppia epidemia sulla nave da crociera, cosa sta succedendo Vai su Facebook

Tragedia sull'Aurelia, grave incidente a Grosseto: ci sono morti e feriti - Tragedia stradale sull’Aurelia a Grosseto: furgone e pulmino coinvolti in un incidente violento. Secondo notizie.it

Incidente sull'Aurelia, tre morti e 5 feriti a Grosseto: schianto tra un furgone e un pulmino di turisti asiatici - Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani lungo la statale Aurelia in direzione nord, all'altezza di Grosseto. Lo riporta msn.com