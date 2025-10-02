Inferno di fuoco a Castel Fusano | vigili del fuoco in azione da tutta la notte

Ostia, 2 ottobre 2025 – Paura nella pineta di Castel Fusano dove le fiamme non si fermano: l’incendio è divampato alle ore 18,20 di ieri e ha coinvolto un macchinario pesante che trasforma in segatura e truciolato le alberature tagliat e. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco provenienti dall’Eur 11A, da Ostia 13A con la partenza Boschiva 13A2, dalla Pisana 4A, con il carro autoprotettori e diverse autobotti VF da Ostia, Pomezia, Nemi ed Eur. Il rogo ha coinvolto purtroppo diversi alberi, il personale dei Vigili del fuoco è impegnato senza sosta al fine di contenere l’incendio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

