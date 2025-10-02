infermiere muore a 35 anni per un malore improvviso in ospedale

Un malore improvviso ha stroncato la vita di Alberto Carotenuto, infermiere di 35 anni in servizio presso l’Asugi, l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di Trieste. Originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, Alberto si era trasferito in Friuli per portare avanti la sua professione e la sua missione di cura. La tragedia si è consumata il 1 ottobre, lasciando sgomenti colleghi, pazienti e amici. Secondo quanto riportato da TriestePrima, Carotenuto si è sentito male subito dopo l’ingresso nel reparto di Gastroenterologia. Il malore è stato fatale e ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

