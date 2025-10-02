Infanzia e adolescenza Meloni istituisce un tavolo di lavoro a Palazzo Chigi | Ridiamo centralità a ragazzi e famiglie video

“Sto lavorando per istituire a palazzo Chigi un gruppo di lavoro che maturi capacità di ascolto per offrire soluzioni nuove”. L’ha detto Giorgia Meloni in un videomessaggio trasmesso in apertura dei lavori della Conferenza nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza. Nel suo intervento, la premier ha annunciato la creazione di un gruppo di lavoro sulle tematiche che coinvolgono i giovani: “Ho scritto alla Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza del Parlamento per chiedere il contributo di tutte le forze politiche, perché questa è un’iniziativa che parte sì dal governo, ma che mi piacerebbe potesse diventare quanto più trasversale e condivisa possibile”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Infanzia e adolescenza, Meloni istituisce un tavolo di lavoro a Palazzo Chigi: “Ridiamo centralità a ragazzi e famiglie” (video)

