Infantino sull’esclusione di Israele | Non possiamo risolvere i problemi geopolitici ecco il messaggio che voglio dare
Le parole di Gianni Infantino, presidente della FIFA, sulla possibile esclusione di Israele dalle competizioni internazionali. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato a margine del Consiglio della FIFA della possibile esclusione di Israele dalle competizioni internazionali. DECISIONE SULL’ESCLUSIONE DI ISRAELE – La FIFA non può risolvere i problemi geopolitici – dice il presidente Gianni Infantino nel comunicato stampa diramato da Zurigo -, ma può e deve promuovere il calcio in tutto il mondo sfruttando i suoi valori unificanti, educativi, culturali e umanitari. SITUAZIONE GAZA – Alla FIFA, ci impegniamo a utilizzare il potere del calcio per unire le persone in un mondo diviso. 🔗 Leggi su Internews24.com
Il Falco vola sull'Europa! Il re delle invasioni ala del Tre Fiori: "Quando Infantino mi salvò..."
La Fifa non decide su Israele. Il presidente Infantino: "Non possiamo risolvere i problemi geopolitici. Qui uniamo le persone in un mondo diviso" - Il Consiglio FIFA riunito a Zurigo non ha preso posizione sulla richiesta di escludere Israele dalle competizioni calcistiche ...
Nessuna sospensione per Israele, Infantino: "Non possiamo risolvere problemi geopolitici" - Il Consiglio della FIFA, svoltosi nella giornata di oggi e conclusosi da poco, come da previsione non ha sospeso Israele, nonostante il reclamo formale presentato a marzo 2024 dalla ...