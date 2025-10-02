Infantino sull’esclusione di Israele | Non possiamo risolvere i problemi geopolitici ecco il messaggio che voglio dare

Le parole di Gianni Infantino, presidente della FIFA, sulla possibile esclusione di Israele dalle competizioni internazionali. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato a margine del Consiglio della FIFA della possibile esclusione di Israele dalle competizioni internazionali. DECISIONE SULL’ESCLUSIONE DI ISRAELE – La FIFA non può risolvere i problemi geopolitici – dice il presidente Gianni Infantino nel comunicato stampa diramato da Zurigo -, ma può e deve promuovere il calcio in tutto il mondo sfruttando i suoi valori unificanti, educativi, culturali e umanitari. SITUAZIONE GAZA – Alla FIFA, ci impegniamo a utilizzare il potere del calcio per unire le persone in un mondo diviso. 🔗 Leggi su Internews24.com

