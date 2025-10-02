Le parole di Gianni Infantino, presidente della FIFA, sulla possibile esclusione di Israele dalle competizioni internazionali. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato a margine del Consiglio della FIFA della possibile esclusione di Israele dalle competizioni internazionali. DECISIONE SULL’ESCLUSIONE DI ISRAELE – La FIFA non può risolvere i problemi geopolitici – dice il presidente Gianni Infantino nel comunicato stampa diramato da Zurigo -, ma può e deve promuovere il calcio in tutto il mondo sfruttando i suoi valori unificanti, educativi, culturali e umanitari. SITUAZIONE GAZA – Alla FIFA, ci impegniamo a utilizzare il potere del calcio per unire le persone in un mondo diviso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infantino sull’esclusione di Israele: «Non possiamo risolvere i problemi geopolitici, ecco il messaggio che voglio dare»