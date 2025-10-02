Infantino e l’esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche | La Fifa non può risolvere i problemi geopolitici
«La Fifa non può risolvere i problemi geopolitici, ma può e deve promuovere il calcio in tutto il mondo sfruttandone i valori unificanti, educativi, culturali e umanitari». Con queste parole il presidente Gianni Infantino ha ribadito la linea della Federazione internazionale al termine del Consiglio riunito oggi a Zurigo. Il numero uno della Fifa, pur senza citare direttamente le richieste di sospensione della Federazione israeliana da tutte le competizioni calcistiche internazionali avanzate in seguito al conflitto a Gaza, ha chiarito che l’organizzazione non intende adottare misure di esclusione. 🔗 Leggi su Open.online
