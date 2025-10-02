Indonesia | ' nessun segno di vita' perse speranze per 59 dispersi crollo scuola
Giacarta, 2 ott. (Adnkronos) - I soccorritori non hanno rilevato "più segni di vita" sotto le macerie della scuola crollata lunedì nell'isola di Giava, dove risultano ancora disperse 59 persone. Lo ha dichiarato il capo dell'Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri, durante una conferenza stampa sul luogo del crollo, alimentando il timore che non si trovino sopravvissuti. "Abbiamo utilizzato attrezzature ad alta tecnologia come i droni termici e non risultano più segni di vita". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: indonesia - nessun
Indonesia, crollo di una scuola a Giava: nessun segno di vita sotto le macerie. Sono 59 i dispersi
Vorrei vedere voi vegani in Indonesia Eccoci qui.... l'unico "problema" e' che abbiamo mangiato tantissimo, benissimo e di tutto senza crudeltà e soprattutto senza mai mangiare nessuno Poche storie... se vuoi vivere senza togliere la vita ad altre cr - facebook.com Vai su Facebook
Indonesia, crollo di una scuola a Giava: nessun segno di vita sotto le macerie. Sono 59 i dispersi - Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie del collegio multipiano crollato lunedì durante la preghiera pomeridiana . Segnala gazzettadelsud.it
Indonesia: 'nessun segno di vita', perse speranze per 59 dispersi crollo scuola - I soccorritori non hanno rilevato "più segni di vita" sotto le macerie della scuola crollata lunedì nell'isola di Giava, dove risultano ancora disperse 59 persone. Scrive iltempo.it