Indonesia crollo di una scuola a Giava | nessun segno di vita sotto le macerie Sono 59 i dispersi

Feedpress.me | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie del collegio multipiano crollato lunedì durante la preghiera pomeridiana. I soccorritori stanno valutando di scavare un tunnel per raggiungere i superstiti, un’operazione ad alto rischio perché potrebbe destabilizzare ulteriormente la struttura. Secondo i registri dell’istituto, 91 persone sono rimaste sepolte al momento del crollo. L’Agenzia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

indonesia crollo di una scuola a giava nessun segno di vita sotto le macerie sono 59 i dispersi

© Feedpress.me - Indonesia, crollo di una scuola a Giava: nessun segno di vita sotto le macerie. Sono 59 i dispersi

In questa notizia si parla di: indonesia - crollo

Crollo di una scuola in Indonesia: morti e dispersi VIDEO

indonesia crollo scuola giavaIndonesia, crollo di una scuola a Giava: nessun segno di vita sotto le macerie. Sono 59 i dispersi - Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie del collegio multipiano crollato lunedì durante la preghiera pomeridiana . gazzettadelsud.it scrive

indonesia crollo scuola giavaI soccorsi per il crollo della scuola in Indonesia sono ancora in corso - Per soccorrere eventuali sopravvissuti sono stati scavati tunnel sotterranei, e le operazioni sono state complicate da un terremoto ... Si legge su ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Indonesia Crollo Scuola Giava