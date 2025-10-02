Una tragedia silenziosa, fatta di attese, macerie e speranza che si affievolisce con il passare delle ore. Sono ancora 59 le persone disperse sotto i resti della scuola coranica crollata lunedì a Sidoarjo, nella provincia di Giava Orientale. Il bilancio ufficiale, per il momento, parla di cinque vittime accertate, ma il numero potrebbe salire. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta, anche se il clima è pesante: i soccorritori non hanno rilevato alcun segno di vita sotto i detriti. Lo ha confermato Suharyanto, direttore dell’Agenzia nazionale indonesiana per la gestione dei disastri, che ha parlato in conferenza stampa direttamente sul luogo del disastro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Indonesia, crolla una scuola. "Nessun segno di vita sotto le macerie"