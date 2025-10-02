Indonesia crolla una scuola Nessun segno di vita sotto le macerie
Una tragedia silenziosa, fatta di attese, macerie e speranza che si affievolisce con il passare delle ore. Sono ancora 59 le persone disperse sotto i resti della scuola coranica crollata lunedì a Sidoarjo, nella provincia di Giava Orientale. Il bilancio ufficiale, per il momento, parla di cinque vittime accertate, ma il numero potrebbe salire. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta, anche se il clima è pesante: i soccorritori non hanno rilevato alcun segno di vita sotto i detriti. Lo ha confermato Suharyanto, direttore dell’Agenzia nazionale indonesiana per la gestione dei disastri, che ha parlato in conferenza stampa direttamente sul luogo del disastro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: indonesia - crolla
Indonesia, crolla una scuola a Sidoarjo: al lavoro i soccorritori
Crolla una scuola in Indonesia: un morto e decine di dispersi
Crolla scuola in Indonesia: tre studenti morti, altri 38 intrappolati. Pianti e grida sotto le macerie
Scuola crollata in Indonesia, soccorritori: "Nessun segno di vita sotto le macerie" #indonesia #giava #2ottobre - X Vai su X
Indonesia, crolla un edificio a Giava: ci sono morti e dispersi, il Video - facebook.com Vai su Facebook
Indonesia: 'nessun segno di vita', perse speranze per 59 dispersi crollo scuola - I soccorritori non hanno rilevato "più segni di vita" sotto le macerie della scuola crollata lunedì nell'isola di Giava, dove risultano ancora disperse 59 persone. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Indonesia I soccorritori: «Nessun segno di vita sotto le macerie della scuola crollata a Giava» - I soccorritori non hanno rilevato segni di vita sotto le macerie della scuola crollata lunedì in Indonesia, dove mancano all'appello ancora 59 dispersi. Lo riporta bluewin.ch