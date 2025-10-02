Indagini sui contributi a Sud chiama Nord riesplode il caso e la polemica De Luca | Basta intimidazioni

Una indagine della Guardia di Finanza al Comune di Taormina e una inchiesta aperta da mesi dalla procura di Messina su contributi e finanziamenti a Sud chiama Nord. E’ quanto riportato stamani dalla Gazzetta del Sud, che dà contezza di indagini che si concentrano sui contributi versati al partito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

