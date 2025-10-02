Indagini su 17mila alberi con la tecnologia 3d | parte a Cervia il progetto gemelli digitali

Ravennatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da qualche giorno è partita sul territorio comunale di Cervia la campagna di rilevazione degli alberi stradali con un sistema di riprese tridimensionali georeferenziate ad alta definizione. Grazie a questa tecnologia circa 17.000 alberi che compongono gran parte del patrimonio arboreo del Comune. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: indagini - 17mila

indagini 17mila alberi tecnologiaNei boschi gestiti gli alberi crescono fino al 43% in più - Nei boschi gestiti in modo sostenibile gli alberi crescono fino al 43% in più su base annua rispetto a quelli lasciati a libera evoluzione. Si legge su ansa.it

Indagini con IA e tecnologia: nessun giallo è impossibile - «Ogni criminale lascia una traccia di sé sulla scena del crimine e porta via su di sé una traccia”, diceva Edmond Locard, criminologo francese, fra i pionieri delle discipline forensi, a sintesi di un ... Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Indagini 17mila Alberi Tecnologia