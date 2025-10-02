Indagini su 17mila alberi con la tecnologia 3d | parte a Cervia il progetto gemelli digitali

Da qualche giorno è partita sul territorio comunale di Cervia la campagna di rilevazione degli alberi stradali con un sistema di riprese tridimensionali georeferenziate ad alta definizione. Grazie a questa tecnologia circa 17.000 alberi che compongono gran parte del patrimonio arboreo del Comune. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Indagini su 17mila alberi con la tecnologia 3d: parte a Cervia il progetto “gemelli digitali”

