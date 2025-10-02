Incursioni aeree attacchi ibridi e faglie Est-Sud Cosa è emerso dal Consiglio europeo di Copenhagen

La successione senza precedenti di “incidenti” legati ai droni e alle violazioni dello spazio aereo europeo ha scosso le cancellerie europee, più di quanto ci si sarebbe aspettati. Benché non sia ancora possibile ricondurre la totalità degli eventi a una matrice russa e un’azione diretta da parte di Mosca, la vulnerabilità dello spazio aereo continentale e delle sue infrastrutture critiche emersa in queste settimane ha messo sul chi vive i leader dell’Unione europea, i quali hanno infranto il rigido protocollo comunitario per incontrarsi anticipatamente in una Copenhagen blindata (e costellata di difese anti-drone) per discutere della sicurezza dell’Europa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Incursioni aeree, attacchi ibridi e faglie Est-Sud. Cosa è emerso dal Consiglio europeo di Copenhagen

In questa notizia si parla di: incursioni - aeree

Nell'ultimo mese, Mosca ha moltiplicato le incursioni aeree in Europa e nell’Artico. Almeno diciotto episodi tra Baltico, Scandinavia, Mar Nero e Alaska. Un disegno ibrido di logoramento cognitivo, politico e militare. L'analisi di Jacopo Marzano - X Vai su X

Gli aerei da guerra russi si avvicinano all'Alaska e sconfinano in Svezia. Chiuso l'aeroporto di Aalborg per droni sospetti La Russia intensifica le sue incursioni aeree oltre lo spazio internazionale, avvicinandosi all'Alaska e sorvolando Estonia, Danimarca, P Vai su Facebook

Incursioni aeree, attacchi ibridi e faglie Est-Sud. Cosa è emerso dal Consiglio europeo di Copenhagen - La successione senza precedenti di “incidenti” legati ai droni e alle violazioni dello spazio aereo europeo ha scosso le cancellerie europee, più di quanto ci si sarebbe aspettati. formiche.net scrive

Danimarca, droni su aeroporto. Aalborg: attacco ibrido - Il 24 settembre l’aeroporto di Aalborg, in Danimarca, è stato chiuso per tre ore a causa di droni non identificati nel suo spazio aereo, dopo un episodio simile a Copenhagen. Scrive tg24.sky.it