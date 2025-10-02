Incubo Pedemontana | Salviamo il verde

"No a Pedemontana, bisogna fermare le tratte B2 e C e cancellare la D breve". I comitati sono pronti a gridare per le strade di Monza, ancora una volta, le loro richieste. Sabato in testa al corteo ci saranno i quattro gruppi organizzatori: Suolo Libero (Desio), Ferma Ecomostro D breve (Vimercatese), No Pedemontana (Cesano Maderno) e Difesa del Territorio (Lissone). Nessuna mediazione, "va ripensata la Brianza - dicono gli attivisti -. Le compensazioni sono una partita che riguarda i Comuni. Noi continuiamo a ribadire la nostra contrarietà a un’infrastruttura dannosa, inutile, costosissima". I conti, prima di tutto: "Cinque miliardi a carico dei contribuenti, con pedaggi di 20 euro al giorno per percorrere il tratto Lentate-Agrate". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

