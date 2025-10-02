Incredibile Milan Allegri lo ha fatto di nuovo | scippo al Barcellona

Max Allegri non è certo uno che si accontenta. Il tecnico livornese già guarda al prossimo mercato e ha messo nel mirino la stella del Barcellona. Cinque giornate di campionato sono bastate per cambiare le prospettive stagionali del Milan. Se a inizio settembre il sogno scudetto sembrava una suggestione poco realistica, oggi i rossoneri si godono un primato che pesa e che li colloca, a pieno titolo, nel gruppo delle favorite. Mentre le altre “sorelle” del calcio italiano, dalla Juventus alla Roma, passando per l’ Inter, devono bilanciare il dispendio di energie tra Serie A e coppe europee, la squadra di Massimiliano Allegri beneficia di un vantaggio non da poco: avere una sola competizione da gestire. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

