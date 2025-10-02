Incontro e passeggiata sugli effetti del neomedievalismo a Lecco e in Lombardia
L’Associazione Giuseppe Bovara - “Archivi di Lecco e della Provincia” (rivista, edita dalla Cattaneo Paolo Grafiche di OggionoAnnone, che a breve festeggerà i cinquant’anni di vita) prosegue il ciclo Archivi “per" Lecco con un nuovo incontro, organizzato nell’ambito di MedFest Lombardia 2025. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
incontro - passeggiata
