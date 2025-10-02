Incontra il sound Healing Padova
VibraSonic e Rinascere nel Suono ti invitano a una giornata esperienziale di 8 ore per scoprire il Sound Healing e le tecniche olistiche suono-vibrazionali. Il corso si terrà domenica 23 novembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00, presso lo Showroom Vibrasonic in via Roma 44C, Albignasego (PD). La. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: incontra - sound
Quando la magia della musica incontra l’orizzonte della Costiera triestina... Apex Sound Inside Nature è tornato con un nuovo viaggio sonoro attraverso i paesaggi del Friuli Venezia Giulia. Questa è solo un’anteprima: l’inizio di un’esperienza da vivere appi - facebook.com Vai su Facebook
Incontra il sound Healing Padova - VibraSonic e Rinascere nel Suono ti invitano a una giornata esperienziale di 8 ore per scoprire il Sound Healing e le tecniche olistiche suono- Come scrive padovaoggi.it