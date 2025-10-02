Un ragazzino è morto in un tragico incidente stradale. La vittima, Mattia Nicholas Liguori, stando a quanto si apprende, stava tornando a casa dopo aver partecipato. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Incidente tra una bici e un'auto a Corso Francia, Mattia Nicholas Liguori muore a 17 anni dopo ore di agonia in ospedale: «Stava tornando a casa»