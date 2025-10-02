Incidente tra bici e auto a Corso Francia Mattia Nicholas Liguori muore a 17 anni dopo ore di agonia in ospedale | Stava tornando a casa

Un ragazzino è morto in un tragico incidente stradale. La vittima, Mattia Nicholas Liguori, stando a quanto si apprende, stava tornando a casa dopo aver partecipato. 🔗 Leggi su Leggo.it

incidente bici auto corsoRoma, 17enne in bici muore a Corso Francia: fatale lo scontro con un'auto nella notte. Conducente negativo all'alcol test - Un 17enne ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate nello scontro della sua bici con un'auto. Riporta ilmattino.it

incidente bici auto corsoIncidente tra una bici e un'auto, ragazzino di 17 anni muore dopo ore di agonia in ospedale: «Stava tornando a casa» - Stava tornando a casa dopo aver partecipato alla manifestazione pro Pal a sostegno di Flotilla. msn.com scrive

