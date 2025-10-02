Incidente sul raccordo di Arezzo | due giovani feriti dopo lo scontro contro la segnaletica
Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 ottobre, intorno alle 17:33, quando una Renault Clio nera è sbandata lungo il raccordo autostradale di Arezzo, all’altezza della frazione di San Giuliano, finendo contro la segnaletica stradale. A bordo dell’auto c’erano due giovani, di 20 e 24 anni, che sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Arezzo e della Croce Bianca, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale, che ha eseguito i rilievi e gestito la viabilità L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: incidente - raccordo
Incidente sul Raccordo, traffico rallentato in carreggiata interna
Tragico incidente sul raccordo Torino-Pinerolo: un uomo perde la vita tra le fiamme
Grave incidente sul raccordo Avellino-Salerno: dieci persone coinvolte
?Sul raccordo #Siena-#Firenze, code per incidente tra Badesse e Monteriggioni in direzione Firenze #viabiliTOS #viabiliFI - X Vai su X
incidente sul raccordo a monteprandone poco prima delle 10:30 i sono intervenuti per un violento sul raccordo autostradale 11, direzione ascoli. il conducente di un mezzo con - facebook.com Vai su Facebook
Impressionante incidente tra auto e camion sul raccordo, uomo di 30 anni in codice rosso - Perugia, 8 agosto 2025 – Gravissimo incidente stradale sul raccordo autostradale Ra6 Perugia- lanazione.it scrive
Terribile incidente in galleria sul raccordo a Roma: auto si ribalta, donna estratta dalle lamiere - I fatti, come anticipato, sono avvenuti questa mattina, alle ore 8 circa di mercoledì 13 agosto 2025, quando due automobili si sono scontrate all'interno della galleria Appia del Grande Raccordo ... Come scrive fanpage.it