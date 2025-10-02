Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 ottobre, intorno alle 17:33, quando una Renault Clio nera è sbandata lungo il raccordo autostradale di Arezzo, all’altezza della frazione di San Giuliano, finendo contro la segnaletica stradale. A bordo dell’auto c’erano due giovani, di 20 e 24 anni, che sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Arezzo e della Croce Bianca, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale, che ha eseguito i rilievi e gestito la viabilità L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

Incidente sul raccordo di Arezzo: due giovani feriti dopo lo scontro contro la segnaletica