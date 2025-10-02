Incidente sul lavoro a Limone Piemonte cinque indagati per la morte di Petru Vintila di Torino

Il pm Mario Pesucci della procura di Cuneo ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati per la morte di Petru Vintila, il 54enne operaio edile romeno residente a Torino che ha perso la vita in un incidente sul lavoro a Limone Piemonte lo scorso 23 settembre 2025. L’ipotesi di reato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - lavoro

Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina

Incidente sul lavoro in fabbrica, tecnico ferito gravemente: in ospedale

Incidente sul lavoro a Ferragosto, cade mentre monta le luminarie della festa patronale: muore a 46 anni

Incidente sul lavoro a Cetona, ferito trentottenne.. - facebook.com Vai su Facebook

Incidente mortale sul lavoro questa mattina a ubbiano, comune della cintura sud di Milano. Un operaio di 62 anni è rimasto schiacciato mentre stava lavorando ad una bobina per la produzione di nastri di acciaio. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025 - X Vai su X

Incidente sul lavoro a Limone Piemonte, cinque indagati per la morte di Petru Vintila di Torino - Per tutti l'ipotesi è di omicidio colposo, l'autopsia ha confermato che è stato un decesso per schiacciamento ... Segnala torinotoday.it

Terribile incidente sul lavoro a Limone Piemonte: travolto dal crollo di un muro in un cantiere, morto un operaio di Torino - Un operaio romeno di 54 anni residente a Torino è morto all'ora di pranzo di oggi, martedì 23 settembre 2025, nel cantiere di una baita in costruzione a Limone Piemonte, nel Cuneese. Secondo torinotoday.it