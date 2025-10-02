Incidente sul lavoro a Flero operaio colpito da un muletto | è grave
Flero (Brescia), 2 ottobre 2025 – Incidente sul lavoro a Flero, nel Bresciano. Un uomo di 66 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un muletto. L’infortunio è avvenuto verso le 13 di oggi, in un’azienda in via Guglielmo Marconi 15. Immediato l’allarme al 118, che è subito arrivato sul posto con un’autoemdica e un’ambulanza. L’uomo è stato stabilizzato e portato, in codice rosso, alla Poliambulanza di Brescia: al momento gli è stato riscontrato un trauma a un arto inferiore. Presenti anche i carabinieri e Ats che si occupano di ricostruire le cause e l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
