Incidente nel Milanese tre auto coinvolte | ferito un bimbo di 7 anni più grave un uomo di 71
Incidente tra tre auto sulla Sp39 nel Comune di Settala. Lo schianto è avvenuto questa mattina, giovedì 2 ottobre. Tra i feriti, seppur non grave, anche un bambino di 7 anni. I feritiLa chiamata al 118 è arrivata intorno alle 9.20. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Incidente mortale sul lavoro oggi giovedì 25 settembre a Bubbiano, nel Milanese. La vittima è un operaio di 62 anni, rimasto schiacciato mentre stava lavorando a una bobina per la produzione di nastri d'acciaio. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMilano.it . - facebook.com Vai su Facebook
? Tragico incidente in Sardegna, turista milanese investita e uccisa da un’auto http://dlvr.it/TN3zNR #Sardegna #Incidente #TuristaMorta #Milano #Tragedia - X Vai su X
Incidente tra un'auto e un bus nel Milanese: donna in gravi condizioni dopo lo schianto - Presenti anche gli agenti della polizia locale di San Donato, a loro il compito di fare i rilievi per capire la dinamica esatta dello scontro ... Secondo milanotoday.it