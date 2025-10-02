Incidente in moto a Oggiono centauro trasferito in ospedale

Brutta caduta in moto a Oggiono. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 2 ottobre, in via Vittorio Veneto. Nel violento impatto a terra è rimasto ferito il centauro di 66 anni che viaggiava in sella alla due ruote. L'allarme ai soccorsi è scattato in codice giallo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it