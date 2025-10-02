Incidente in aeroporto si scontrano due velivoli in pista | a bordo 93 persone
Incidente in aeroporto, si scontrano due jet in pista: a bordo 93 persone – Attimi di paura all’aeroporto LaGuardia di New York, uno degli scali più trafficati degli Stati Uniti. Poco prima delle 22 di ieri (ora locale), due aerei della compagnia Endeavor Air, controllata da Delta Airlines, si sono scontrati sulla pista. Secondo quanto comunicato dalla Port Authority di New York e New Jersey, l’incidente è avvenuto durante le delicate fasi di manovra: un velivolo stava completando l’atterraggio, mentre l’altro si preparava al decollo. La dinamica, ancora al vaglio degli investigatori, ha confermato che si è trattato di una collisione a bassa velocità durante il rullaggio, ma l’impatto è stato comunque sufficiente a danneggiare i due jet e a provocare un ferito. 🔗 Leggi su Tvzap.it
