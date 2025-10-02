Incidente con navi russe in Polonia Tusk | È un nuovo tipo di guerra
Il primo ministro polacco Donald Tusk ha denunciato un nuovo “incidente” che coinvolge navi russe vicino al porto di Stettino, uno dei più importanti del Mar Baltico. “Abbiamo provocazioni ogni settimana'”, ha spiegato al vertice della Comunità politica europea in corso a Copenaghen. “Questo tipo di provocazioni sono frequenti al confine con la Bielorussia”, ha sottolineato rimproverando coloro che in Europa continuano a nutrire “l'illusione che non sia in corso una guerra”. “Si tratta di un'aggressione a tutti gli effetti, un nuovo tipo di conflitto, molto complesso, ma pur sempre una guerra”, ha afferma Tusk. 🔗 Leggi su Iltempo.it
