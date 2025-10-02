Incidente col muletto | operaio soccorso in codice rosso
Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 ottobre, a Flero. Un operaio di 66 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente con un muletto avvenuto all’interno di un’azienda situata al civico 15 di via Marconi.Stando alle prime ricostruzioni, il lavoratore avrebbe. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
