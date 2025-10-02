Incidente col muletto | operaio soccorso in codice rosso

Bresciatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 ottobre, a Flero. Un operaio di 66 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente con un muletto avvenuto all’interno di un’azienda situata al civico 15 di via Marconi.Stando alle prime ricostruzioni, il lavoratore avrebbe. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - muletto

Incidente sul lavoro nel Bresciano, uomo muore schiacciato da un muletto a Bagnolo Mella

Incidente sul lavoro, uomo muore schiacciato da un muletto

Incidente sul lavoro a Meda, travolto da un muletto: gravissimo 48enne

incidente muletto operaio soccorsoOperaio infortunato a Flero: 62 ferito grave in un incidente col muletto - L’uomo ha riportato brutte lesioni a una gamba: ricoverato in codice rosso alla Poliambulanza. quibrescia.it scrive

Venezia, incidente sul lavoro: morto un operaio di 61 anni travolto da un muletto - Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta a Vigonovo, in provincia di Venezia, dove un operaio di 61 anni è morto dopo essere stato travolto da un muletto ieri sera. Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Muletto Operaio Soccorso