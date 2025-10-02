Incidente aereo | le indagini affidate alla procura L' Aeronautica lavorerà a una commissione tecnica

Sarà la procura di Latina a indagare sull’incidente aereo avvenuto ieri mattina a Sabaudia, per stabilire le cause che hanno provocato la tragedia in cui hanno perso la vita il comandante del 70° Stormo Simone Mettini, 48 anni, insediatosi a luglio 2024, e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli, appena. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - aereo

Sergio Ravaglia e Anna Maria De Stefano: chi era la coppia morta nell’incidente aereo a Brescia

“Chi ha spento i motori dell’aereo”. Cosa emerge dalle indagini sull’incidente con 270 morti

Incidente aereo in India, motori spenti con due switch: pilota spiega a Fanpage.it come si azionano

Radio Immagine. . Le parole del comandante Francesco Vestito sul tragico incidente aereo verificatosi nella mattinata di oggi mercoledì 1° ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Leonardo esprime cordoglio per le vittime dell'incidente aereo avvenuto questa mattina nel Parco Nazionale del Circeo, il Colonnello Simone Mettini, istruttore e Comandante del 70° Stormo di Latina, e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli. Leonardo manifesta la p - X Vai su X

Cosa sappiamo sul terribile incidente aereo a Sabaudia in cui sono morti due militari - Si chiamavano Simone Mettini e Lorenzo Nucheli i due militari morti dopo il tragico incidente aereo avvenuto ieri: il velivolo è precipitato a Sabaudia ... Da fanpage.it

Una testimone ha visto precipitare l'aereo in verticale sul bosco - Sopralluoghi dei Carabinieri di Nucleo Investigativo e Ris per ricostruire la tragedia di Sabaudia. Lo riporta latinaoggi.eu