Incidente aereo | i primi sopralluoghi il recupero dei corpi Probabile perizia sui resti del velivolo

Un primo sopralluogo nel punto del Parco nazionale del Circeo in cui l'aereo T 260B dell'Aeronautica militare è precipitato è stato già effettuato nella giornata di ieri ì, 1 ottobre, a poche ore dalla tragedia. Il luogo in cui restano i rottami del velivolo è stato oggetto di una prima ispezione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Sergio Ravaglia e Anna Maria De Stefano: chi era la coppia morta nell’incidente aereo a Brescia

Cosa sappiamo sul terribile incidente aereo a Sabaudia in cui sono morti due militari - Si chiamavano Simone Mettini e Lorenzo Nucheli i due militari morti dopo il tragico incidente aereo avvenuto ieri: il velivolo è precipitato a Sabaudia ... Scrive fanpage.it

I due piloti morti nell'incidente aereo a Sabaudia: il colonnello che volò in Iraq e l’allievo di 19 anni con un futuro da top gun - Chi erano i due piloti morti il 1° ottobre in un incidente aereo a Sabaudia: Simone Mettini guidava il 70° Stormo, Lorenzo Nucheli era figlio d’arte ... Come scrive msn.com