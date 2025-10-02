Incidente aereo a Sabaudia in Senato un minuto di silenzio per le vittime

Cdn.ilfaroonline.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 ottobre 2025 – L’Aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio per esprimere il proprio cordoglio per le due vittime dell’incidente aereo del velivolo dell’Aeronoautica militare avvenuto a Sabaudia  ( leggi qui ). “ Le cause sono ancora da chiarire. Sono in corso gli accertamenti. Rimane il lutto, rimane il dispiacere, rimane il nostro cordoglio e la nostra vicinanza-, ha sottolineato il presidente del Senato, Ignazio La Russa -. I due piloti deceduti sono il colonnello Simone Mettini, che era il comandante del settantesimo stormo di Latina, e l’allievo Lorenzo Nucheli. Naturalmente il nostro cordoglio, le nostre condoglianze vanno prima di tutto a i familiari delle vittime, ma anche al capo di Stato maggiore dell’Aeronautica – il generale di squadra aerea Antonino Conserva – e a tutti i vertici della Difesa, compreso il ministro Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - aereo

Sergio Ravaglia e Anna Maria De Stefano: chi era la coppia morta nell’incidente aereo a Brescia

“Chi ha spento i motori dell’aereo”. Cosa emerge dalle indagini sull’incidente con 270 morti

Incidente aereo in India, motori spenti con due switch: pilota spiega a Fanpage.it come si azionano

incidente aereo sabaudia senatoCosa sappiamo sul terribile incidente aereo a Sabaudia in cui sono morti due militari - Si chiamavano Simone Mettini e Lorenzo Nucheli i due militari morti dopo il tragico incidente aereo avvenuto ieri: il velivolo è precipitato a Sabaudia ... Scrive fanpage.it

incidente aereo sabaudia senatoSabaudia, velivolo dell'aeronautica precipitato nel Parco nazionale del Circeo, morti due militari - Il velivolo prende fuoco e non c'è scampo per i due militari a bordo: il colonnello Simone Mettini, 48 anni, comandante del 70° Stormo di Latina, e l'allievo pilota Lorenzo Nucheli, 19 anni. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Aereo Sabaudia Senato