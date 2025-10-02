Incidente aereo a Sabaudia in Senato un minuto di silenzio per le vittime
Roma, 2 ottobre 2025 – L’Aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio per esprimere il proprio cordoglio per le due vittime dell’incidente aereo del velivolo dell’Aeronoautica militare avvenuto a Sabaudia ( leggi qui ). “ Le cause sono ancora da chiarire. Sono in corso gli accertamenti. Rimane il lutto, rimane il dispiacere, rimane il nostro cordoglio e la nostra vicinanza-, ha sottolineato il presidente del Senato, Ignazio La Russa -. I due piloti deceduti sono il colonnello Simone Mettini, che era il comandante del settantesimo stormo di Latina, e l’allievo Lorenzo Nucheli. Naturalmente il nostro cordoglio, le nostre condoglianze vanno prima di tutto a i familiari delle vittime, ma anche al capo di Stato maggiore dell’Aeronautica – il generale di squadra aerea Antonino Conserva – e a tutti i vertici della Difesa, compreso il ministro Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
