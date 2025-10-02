Incidente a Torino | scontro tra due moto centauri finiscono all' ospedale

Un incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, sul ponte di corso Bramante a Torino. A scontrarsi, finendo entrambe a terra, sono state due moto che viaggiavano in direzione del quartiere San Salvario. Entrambi i centauri sono stati trasportati in ambulanza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it