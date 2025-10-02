Incidente a Torino Madonna di Campagna | scontro tra due auto conducenti trasportati in ospedale

Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, in via Borgaro a Torino. All'altezza dell'interno 88, che in realtà è una via senza sbocco, si sono scontrate due auto, una Citroën C3 e una Ds 5. I conducenti sono stati trasportati in ambulanza dai sanitari del 118. 🔗 Leggi su Torinotoday.it