Incidente a Torino Madonna di Campagna | scontro tra due auto conducenti trasportati in ospedale
Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, in via Borgaro a Torino. All'altezza dell'interno 88, che in realtà è una via senza sbocco, si sono scontrate due auto, una Citroën C3 e una Ds 5. I conducenti sono stati trasportati in ambulanza dai sanitari del 118. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - torino
Incidente a Torino Borgo Po: scontro tra due scooter, entrambi i centauri in ospedale e grosso ingorgo
Incidente domestico a Torino Borgo Po: donna cade dal balcone di casa, è grave in ospedale
L'incidente tra minicar e scooter a Chieri diventa tragedia: è morto il centauro Francesco Rosatti di Torino
Torino: 84enne muore in seguito ad un incidente col trattore https://ilmetropolitano.it/2025/09/29/torino-84enne-muore-in-seguito-ad-un-incidente-col-trattore/… #ilmetropolitano - X Vai su X
Torino, bambino di 5 anni cade dal balcone del piano rialzato. È in codice rosso. L'incidente in corso Taranto. Secondo le prime ricostruzioni stava giocando - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto, conducenti trasportati in ospedale - Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, in via Borgaro a Torino. Come scrive torinotoday.it
Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, feriti in ospedale - Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre 2025, all'incrocio tra via Luini e via Ponderano a Torino. Segnala torinotoday.it