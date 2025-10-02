Incidente a Novara ciclista investito da un' auto | è grave

Grave incidente a Novara.É successo nella tarda mattinata di oggi, giovedì 2 ottobre, in corso della Vittoria, dove un ciclista di 77 anni è stato investito da un'auto. L'uomo è caduto a terra e ha riportato ferite gravi.Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato il 77enne. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

incidente novara ciclista investitoCiclista investivo in corso della Vittoria, é grave - Un uomo di 77 anni, in sella alla propria bicicletta, è stato investito da un’automobile mentre percorreva l’arteria cittadina. Riporta lavocedinovara.com

Ciclista 77enne investito a Novara, è in codice rosso all’ospedale - NOVARA – Nella tarda mattinata di oggi, 2 ottobre, in corso della Vittoria a Novara un uomo di 77 anni è stato investito da un’auto. Riporta quotidianopiemontese.it

