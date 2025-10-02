Inchiesta Sciabolata Villotti resta ai domiciliari

Trentotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Villotti, l’ex presidente di Patrimonio del Trentino, finito al centro dell’inchiesta della Procura di Trento denominata “Sciabolata” e indagato per corruzione, turbativa d’asta e peculato, resta ai domiciliari.È quanto ha deciso la Corte di Cassazione nelle scorse ore, rigettando il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inchiesta - sciabolata

Agostini ai domiciliari, Samaoui in carcere: le novità sull’inchiesta “Sciabolata”

inchiesta sciabolata villotti restaInchiesta Sciabolata, Andrea Villotti resta ai domiciliari - L'ex presidente di Patrimonio del Trentino è indagato per corruzione, turbativa d'asta e peculato ... Come scrive rainews.it

inchiesta sciabolata villotti restaInchiesta Sciabolata, per la Cassazione l'ex presidente di Patrimonio del Trentino Andrea Villotti deve restare agli arresti domiciliari - L'ex presidente di Patrimonio del Trentino è indagato per corruzione, turbativa d'asta e peculato nell'inc ... Segnala ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Sciabolata Villotti Resta