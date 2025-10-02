Incendio in un' azienda che lavora materiale plastico | densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza Il Comune | Tenete chiuse le finestre
CENESELLI (ROVIGO) - Un incendio è scoppiato oggi, giovedì 2 ottobre, in un'azienda che lavora materiali di plastica in via Calto a Ceneselli, Rovigo. Il rogo è scoppiato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
