Incendio in un negozio di Catania | intervento dei Vigili del Fuoco nella notte
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incendio divampa in una rivendita di fiori e oggettistica. Questa notte, tra il 1° e il 2 ottobre 2025, un vasto incendio ha interessato un grande negozio di fiori e oggettistica in via Acquicella Porto, 138 a Catania, sviluppandosi poco prima delle tre del mattino. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti tempestivamente, impegnandosi per diverse ore per domare le fiamme. Cause ancora da accertare. Le cause dell’incendio sono attualmente in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. L’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul luogo dell’incendio hanno operato squadre provenienti dalla Sede Centrale e dal Distaccamento Sud, supportate da un’autoscala e alcune autobotti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: incendio - negozio
VIDEO | Negozio in fiamme e il fumo invade la palazzina, due gatti morti nell'incendio
Incendio in un negozio di fuochi d’artificio a Sezze, fiamme e fumo contro un palazzo
Paura a Sezze: incendio in un negozio di fuochi d'artificio
NanoTV. . #AFRAGOLA Incendio in corso in via Saggese. Le fiamme avvolgono il negozio di caffe' Kevin Coffee. Appena terminate le azioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco #NANOTV #OnTheRoad - facebook.com Vai su Facebook
Castelsardo, appicca un incendio al negozio e augura la morte a moglie e figlia del proprietario - X Vai su X
Catania, madre e figlia soccorse in un incendio divampato nella loro casa - Sono stati momenti di paura quelli che si sono vissuti in via Alfonsetti. Riporta livesicilia.it
Catania, incendio durante un rito satanico: in casa trovate armi e un altare con oggetti di stregoneria - Si è insediato questa mattina negli uffici del Palazzo centrale dell’Università il prof. Si legge su catania.liveuniversity.it