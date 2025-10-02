Incendio in un negozio di Catania | intervento dei Vigili del Fuoco nella notte

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incendio divampa in una rivendita di fiori e oggettistica. Questa notte, tra il 1° e il 2 ottobre 2025, un vasto incendio ha interessato un grande negozio di fiori e oggettistica in via Acquicella Porto, 138 a Catania, sviluppandosi poco prima delle tre del mattino. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti tempestivamente, impegnandosi per diverse ore per domare le fiamme. Cause ancora da accertare. Le cause dell’incendio sono attualmente in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. L’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul luogo dell’incendio hanno operato squadre provenienti dalla Sede Centrale e dal Distaccamento Sud, supportate da un’autoscala e alcune autobotti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

