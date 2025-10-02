Incendio in un albergo di Milano 50 persone evacuate dalle stanze | cos'è successo allo Stars Hotel

Cinquanta ospiti sono stati evacuati dallo Stars Hotel di piazza Luigi di Savoia a Milano a causa di un incendio. L'ipotesi è che le fiamme siano scaturite da un problema elettrico, forse un corto circuito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

AGGIORNAMENTO – HOTEL J24, VIALE JENNER Dietro all'hotel J24, in Viale Edoardo Jenner 24, si è sviluppato un incendio probabilmente causato da un fulmine durante il forte temporale di oggi. Sono intervenuti sul posto quattro camion dei Vigili del Fuo

Incendio in un albergo di Milano, 50 persone evacuate dalle stanze: cos’è successo allo Stars Hotel - Gli ospiti dello Stars Hotel di piazza Luigi di Savoia a Milano sono stati evacuati ieri sera, mercoledì 1 ottobre, a seguito di un incendio in una camera. Da fanpage.it

