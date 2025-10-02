Incendio a Cerveteri fronte di fuoco a Furbara Sasso

Cerveteri, 2 ottobre 2025 – Un vasto incendio di sterpaglie ha impegnato per ore i pompieri nel pomeriggio di ieri. Le fiamme sono divampate intorno alle 16:30 in via Furbara Sasso, dove un fronte di fuoco, alimentato dal forte vento, ha rapidamente preso vigore. I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco di Cerveteri con l’equipaggio della 26A, che hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento. A causa dell’ampiezza del rogo si è reso necessario l’intervento dei pompieri uoco lacustri provenienti da Bracciano con l’equipaggio della 25A, oltre alla presenza del DOS, il Direttore delle Operazioni di Spegnimento, che ha coordinato anche l’uso di un elicottero per lanci d’acqua dall’alto in supporto alle squadre di terra. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it