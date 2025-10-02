Incanto Film Festival 2025 | Pesaro torna a parlare di Cinema

È il giorno di Incanto Film Festival: la terza edizione del festival pesarese, presentata da Rebecca Cervato e Matteo Damiani (direttori artistici) debutterà proprio oggi. L’evento, organizzato insieme ad Alessandro Elia e Walter de Majo per la società di produzione Anemone Film, prevede i primi appuntamenti al Cinema Solaris, scelto come location del Festival per la serata di apertura. Le proiezioni inizieranno con i film “Gli elefanti” di Antonio Maria Castaldo e “Io e il secco” di Gianluca Santoni. Tre giurie, 28 cortometraggi in concorso tra Main Category, Bande à part e Regione Marche, ma anche incontri, talk, proiezioni speciali e molto altro. 🔗 Leggi su Screenworld.it

