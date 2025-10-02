Inaugurata la vasca di laminazione sul torrente Zerra | Così riduciamo il rischio alluvioni

Albano Sant’Alessandro. È stata inaugurata mercoledì mattina, 1° ottobre, alla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, la nuova vasca di laminazione realizzata sul torrente Zerra, un’opera considerata fondamentale per la sicurezza idraulica del territorio. L’intervento, finanziato da Regione per un importo complessivo di 4,6 milioni di euro, rappresenta il primo lotto del piano di mitigazione del rischio idraulico individuato dallo studio di sottobacino sui torrenti Zerra e Seniga. L’opera, localizzata ad Albano ma realizzata dal Comune di Torre de’ Roveri, garantirà benefici diretti anche agli altri Comuni a valle: San Paolo d’Argon, Costa di Mezzate e Montello. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

