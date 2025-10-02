In Villa Reale arriva la mostra di Pistoletto il grande maestro dell' arte contemporanea

Monzatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se ne parlava già da quest'estate, quando in Villa Reale si lavorava allo spostamento di alcuni arredi per l'allestimento. Ora, le opere del maestro Michelangelo Pistoletto, uno degli artisti più significativi e influenti ancora oggi del panorama artistico contemporaneo, esponente di spicco. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: villa - reale

Da gioiello a torbido deposito per animali indesiderati: costa sta succedendo al laghetto della Villa Reale

“Un Sabato da Re”, sere d’estate al Palazzo Reale e a Villa Pignatelli

Dipendenti premiati con uno speciale aperitivo a Villa Reale

All’Orangerie della Villa Reale. Da Renoir a Mirò e Picasso. In mostra 120 capolavori grafici - Da oggi fino al 23 febbraio l’Orangerie della Reggia di Monza ospita l’esposizione che indaga la scena artistica ... Come scrive ilgiorno.it

Unseen. Le foto mai viste di Vivian Maier in mostra alla Villa Reale di Monza - Un volto riflesso in una vetrina, scomposto dalle geometrie del vetro e dai bagliori della strada; lo sguardo vigile, il cappello calato sulla fronte, la macchina fotografica saldamente impugnata. Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Villa Reale Arriva Mostra