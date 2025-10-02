In via Regnoli si organizza il garage sale una volta al mese | Un momento per vivere insieme la strada

Via Giorgio Regnoli si trasforma in un grande mercatino all’aperto. In occasione del "Garage Sale" saranno esposti oggetti unici, libri, vestiti e curiosità di ogni genere. L’iniziativa vuole essere un’occasione per passeggiare, scoprire tesori nascosti e vivere insieme la strada, tra acquisti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it